Brasil x Argentina na Libertadores: quem ganhou mais no mata-mata?

Os dois países são os com maior número de títulos da principal competição de clubes da América do Sul

Brasil e Argentina são as duas maiores potências do futebol sul-americano, seja em seleções quanto nos clubes. E por causa de toda a rivalidade, criada e nutridas há décadas, todas as vezes que brasileiros e argentinos se enfrentam em campos de futebol a ocasião levanta expectativas em ambos os países.

Na atual edição da Libertadores da América, 2021, já foram mais de 10 partidas considerando a fase de grupos até este início de oitavas de final. No mata-mata, o Atlético-MG superou o Boca Juniors nos pênaltis e enquanto torcedores alvinegros comemoravam, aliviados, uma verdadeira guerra campal tomou lugar dentro do Mineirão – inclusive com bebedouro sendo arrancado do lugar e atirado por jogadores argentinos, que tiveram que passar a noite em uma delegacia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já o São Paulo teve uma atuação maiúscula contra o Racing e também se classificou às quartas, enquanto o Flamengo é favorito para deixar o Defensa y Justicia pelo caminho.

Confira, abaixo, um raio-x completo do confronto entre clubes argentinos e brasileiros na história da Libertadores.

Na edição 2021 do torneio

(Foto: Staff Images/Conmebol)

O primeiro encontro entre brasucas e hermanos nesta edição da Libertadores aconteceu no mata-mata da fase classificatória. O Santos bateu o San Lorenzo por 3 a 1 dentro da Argentina e conseguiu a vaga para os grupos com um empate por 2 a 2 na volta.

No entanto, o Alvinegro Praiano não conseguiu repetir a boa campanha da temporada 2020, quando eliminou o Boca Juniors na semifinal, e acabou caindo na fase de grupos. O Peixe perdeu por 2 a 0 para o Boca, na Argentina, e venceu o encontro diante dos xeneizes por 1 a 0 aqui no Brasil.

O Palmeiras também ganhou e perdeu na fase de grupos: superou o Defensa y Justicia por 2 a 1 fora de casa antes de sofrer um 4 a 3 em seus domínios. Já o São Paulo empatou sem gols com o Racing e perdeu em casa por 1 a 0 na fase de grupos. Em sua chave, o Flamengo bateu o Velez Sarsfield na Argentina e ficou no 0 a 0 no Rio de Janeiro.

Quem teve as melhores exibições contra os argentinos na fase de grupos foi o Fluminense, que empatou com o River Plate no Maracanã, por 1 a 1, e bateu os Millonarios por 3 a 1 em pleno Monumental de Núñez.

Já no mata-mata, o Atlético-MG superou o Boca nos pênaltis após dois empates sem gols e o São Paulo superou o Racing com placar agregado de 4 a 2. Já o Flamengo bateu o Defensa y Justicia por 1 a 0 na Argentina e agora vai definir o seu futuro no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Quem venceu mais confrontos na Libertadores?

(Foto: Getty Images)

Considerando todas as edições do certame, brasileiros e argentinos disputaram 262 entre si e a vantagem é brasuca.

Vitórias de clubes brasileiros: 104

Vitórias de clubes argentinos: 95

Empates: 63

Quem venceu mais nos mata-matas

(Foto: Getty Images)

Nos jogos eliminatórios foram 143 jogos, considerando também a fase “pré”, de classificação para a fase de grupos. Desta vez, entretanto, a vantagem é dos argentinos.

Vitórias dos argentinos: 57

Vitórias dos brasileiros: 49

Empates: 37

Quem se deu melhor no mata-mata?

(Foto: Getty Images)

No total de 74 mata-matas, os brasileiros se classificaram 32 vezes contra 38 dos argentinos.

Em finais a vantagem também é dos argentinos, que venceram nove vezes contra seis triunfos dos brasileiros – o último deles, a vitória do Flamengo sobre o River Plate, em 2019.

Quem tem mais títulos

(Foto: Getty Images)

Em relação ao total de troféus, a vantagem segue com os argentinos: são 25 taças de Libertadores contra 20 dos brasileiros.