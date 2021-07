Como foi a briga generalizada entre Atlético-MG e Boca após jogo da Libertadores

O clube brasileiro se classificou para as quartas de finais após disputa por pênaltis; após apito final, quebra-quebra tomoou conta do Mineirão

O Atlético-MG sofreu, levou sustos em gols anulados nos jogos de ida e volta contra o Boca Juniors, mas em noite emblemática para o goleiro Everson conseguiu superar os argentinos na disputa de pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores da América após dois empates sem gols.

Finalizado a contenda, marcada por gol e defesas de Everson nas disputas alternadas, cenas de violência tomaram conta do Mineirão.

Na saída rumo aos vestiários, jogadores e membros da comissão técnica do Boca protagonizaram uma briga com pessoas do Atlético-MG e seguranças do Mineirão.

A confusão gerou quebra-quebra e só começou a parar após ação da polícia militar. Os policiais, inclusive, usaram gás lacrimogêneo para dispersar os atletas boquenses e separar as delegações.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

¡Duras imágenes de la bronca en el Atlético Mineiro 🆚 Boca!



El duelo se vio envuelto en polémica por un gol anulado al conjunto argentino. @Atletico 🇧🇷 consiguió el pase a los cuartos de final venciendo en los penales. #Libertadores



pic.twitter.com/3hbObcK2C2 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 21, 2021

Se ve que en la transmision de allá no lo pasaron. pic.twitter.com/uMxyP47b59 — Faka (@Faka_sc) July 21, 2021

UNA VERGÜENZA @CONMEBOL



Los jugadores de #Boca recibieron gases lacrimógenos por parte de la policía en el vestuario pic.twitter.com/ROut05sUGu — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 21, 2021

🇧🇷 Así reprimía la policía brasilera al plantel de Boca en el vestuario, después del partido. pic.twitter.com/eyMyFlJrdH — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 21, 2021

Imagens capturadas dentro do Mineirão mostraram o presidente atleticano, Sergio Coelho, atirando duas garrafas d’água em direção do grupo do Boca Juniors. O dirigente precisou ser contido por Victor, ex-jogador e atual gerente de futebol. Já os argentinos foram além.

Sebastian Villa, atacante do Boca, foi visto atirando um bebedouro na direção dos atleticanos. Imagens também mostraram os zagueiros Marcos Rojo e Carlos Izquierdoz dando socos em seguranças que tentavam separar as delegações.

Segundo informações da ESPN Brasil, o cônsul da Argentina chegou a se envolver posteriormente, chgando ao Mineirão. O ônibus do Boca só deixou o estádio quase meia-noite e a madrugada dos boquenses será com visitas à delegacia.