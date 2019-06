O maior Brasil x Argentina em uma década pode ser o maior da carreira de Messi

Duelo na semifinal da Copa América vai muito além dos amistosos e Eliminatórias que marcaram os últimos anos.

A dos preços altos, das vaias à seleção e da pouca empolgação do público foi premiada. Na próxima terça, e se reunirão em um palco histórico para aquele que deve ser o clássico mais importante da década, e talvez o maior da carreira de Messi.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Não deveria ser assim, ainda mais em um período com tantas edições da Copa América. Só que Brasil e Argentina se desencontram em torneio eliminatórios desde 2007, quando um jovem Messi, antes das Bolas de Ouro e a consagração máxima no , encantou ao lado de Riquelme, Tevez e Verón. Na final daquela Copa América, a primeira de sua dramática carreira pela Argentina, 3 a 0 para o surpreendente time de Dunga.

De lá para cá, o Brasil parou nas quartas, duas vezes, e até na primeira fase de uma Copa América, enquanto a Argentina fazia sua sequência de derrotas em finais para o . O maior clássico da história do futebol poderia ter acontecido na final da Copa de 2014, mas tinha um 7 a 1 no caminho.

Não faltaram encontros, é verdade. Brasil e Argentina se enfrentaram em inúmeras amistosos, chegaram a disputar a desimportante taça do “Superclássico das Américas” e tiveram jogos de peso pelas Eliminatórias. Mas nada que se compare ao peso de uma semifinal de Copa América.

Mais artigos abaixo

Para os dois lados, o duelo da próxima terça representa a chance da redenção com a torcida e a crítica, um “basta” a tudo que escutaram Scaloni e Tite nas últimas semanas em meio a processos de reestruturação dos dois times após uma Copa frustrada na .

O Brasil que se testa sem Neymar e não arranca pode finalmente provar sua força contra um rival de peso. Exorcizaria um décimo do trauma do Mineirão, daria força a uma geração que carece dessa autoafirmação e reconectaria, quem sabe, time e torcida de uma vez por todas. Para a Argentina o peso pode ser ainda maior. Depois de quatro finais perdidas com a seleção de seu país, Messi abriria caminho para a sonhada conquista. Agora pegue todo esse peso e pense em como seria uma derrota.

Numa Copa América em que vimos poucos momentos históricos, a semifinal nos reserva um jogo que pode ser divisor de águas. Um marco para Brasil, Argentina, Messi e todos os envolvidos.