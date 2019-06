Quantos gols Messi tem contra a seleção brasileira? Veja o retrospecto do argentino

Lionel Messi, números indicam que o camisa 10 da Argentina poderá virar carrasco do Brasil; Confira:

O embate entre e na semifinal da marca o reencontro de Lionel Messi com a seleção brasileira. O Hermano que já soma um breve retrospectos para se tornar carrasco do Brasil terá pela frente o jogo mais emblemático diante diante da seleção nos últimos anos.



(Foto: Pedro Martins / MoWA Press/ Divulgação)

Maior artilheiro da Argentina com 68 gols, Messi marcou seis somente contra o Brasil, contando os duelos jogados nas categorias de base e na equipe principal. Confira:

CATEGORIAS DE BASE

Os gols de Lionel Messi contra o Brasil começaram antes mesmo do Hermano ingressar na equipe principal da Albiceleste. Em dois jogos com o SUB-20 da Argentina diante do Brasil, o camisa 10 marcou dois gols.

Em 2005, Brasil e Argentina se enfrentaram no estádio Galgenwaard Stadion, pelas semifinais da SUB-20. Na ocasião, Messi marcou um dos gols que ajudaram a eliminar a seleção brasileira, graças a derrota por 2 a 1.

(Foto: Gett Images)

No mesmo ano, a Argentina de Lionel Messi, que na época já era um dos principais atletas do país, derrotou o Brasil por 2 a 1, em partida do Campeonato Sul-Americano SUB-20.

HAT-TRICK

O maior feito de Lionel Messi contra o Brasil ocorreu em 2012 durante amistosos da seleção. O argentino marcou três dos quatro gols da Albiceleste sobre o Brasil. O placar final terminou 4 a 3 para os vizinhos sul-americanos em duelo marcado pela atuação de Messi.

GOL DECISIVO

Durante o amistoso disputado entre as seleções em 2010, Messi balançou as redes nos minutos finais após falha da marcação brasileira e decretou a vitória argentina por 1 a 0.

