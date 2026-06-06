Brasil terá cinco novidades na escalação do time titular contra o Egito; veja

A seleção brasileira faz neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), seu último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. O adversário será o Egito, em amistoso disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Para o confronto, Carlo Ancelotti já definiu os 11 titulares e promoverá cinco mudanças em relação à equipe que iniciou a vitória sobre o Panamá, no último domingo.
As novidades aparecem em todos os setores do campo. Na defesa, Ibañez assume a vaga de Léo Pereira, enquanto Marquinhos entra no lugar de Bremer. Pela lateral esquerda, Douglas Santos substitui Alex Sandro. Já no setor ofensivo, Lucas Paquetá e Igor Thiago ganham oportunidade entre os titulares, ocupando os lugares de Luiz Henrique e Matheus Cunha.
Um dos principais desfalques da seleção é Neymar. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 sequer viajou com a delegação para Cleveland e permanecerá em tratamento. O atacante realizará um novo exame na próxima segunda-feira para avaliar a evolução do quadro e verificar se haverá condições de atuar na estreia do Mundial.
Outra ausência é Gabriel Magalhães. O zagueiro se apresentou à seleção após participar da final da Liga dos Campeões pelo Arsenal, realizada um dia antes do amistoso contra o Panamá. Apesar de já estar integrado ao grupo, o defensor relatou desgaste físico após a decisão europeia e será preservado por Ancelotti de olho no primeiro compromisso brasileiro na Copa do Mundo, na próxima semana.
Em entrevista antes da partida, Ancelotti detalhou a organização tática da equipe. Segundo o treinador, o Brasil se estrutura defensivamente em um 4-4-2, modelo que considera mais importante para o funcionamento coletivo. Com a posse de bola, a equipe passa a atuar em um desenho ofensivo de 3-2-5. O italiano também afirmou que pretende utilizar as 11 substituições permitidas pelo regulamento do amistoso.
A escalação confirmada da seleção brasileira para enfrentar o Egito é: Alisson; Wesley, Ibañez, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Raphinha; Igor Thiago e Vinicius Junior.
A bola rola às 19h (horário de Brasília) no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O amistoso terá transmissão da TV Globo, SporTV e ge TV.