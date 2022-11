Brasil x Suíça: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28) sem Neymar e Danilo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Passada a boa vitória sobre a Sérvia por 2 a 0 na rodada de estreia, o Brasil volta a campo contra a Suíça no início da tarde desta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o segundo jogo da seleção brasileira será narrado por Galvão Bueno com os comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Roque Jr., além de Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci, enquanto na Globo Play, Tiago Leifert será o narrador ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo.

A seleção brasileira ganhou dois problemas importantes ainda no primeiro jogo. Danilo e Neymar, com lesões nos tornozelos confirmadas, estão fora do jogo contra a Suíça, de acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

"Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram tratamento (quinta-feira), imediatamente após o nosso jogo. Hoje (sexta) pela manhã eles foram reavaliados, conforme já tínhamos adiantado na entrevista de ontem. Através da avaliação clínica de hoje achamos importante fazer exames de imagem, uma ressonância magnética para termos mais dados sobre a evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, num edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo", apontou.

"Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição.", completou.

Sem Danilo, o técnico Tite pode optar pela entrada de Dani Alves, enquanto Éder Militão corre por fora. Já para o lugar de Neymar, o treinador conta com algumas alternativas. Rodrygo, que atua na mesma parte do campo que o camisa 10, ou optar por adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred. Éverton Ribeiro corre por fora.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos três pontos que a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols. Na primeira rodada, os suíços venceram o Camarões por 1 a 0. Questionado sobre a ausência de Neymar, o técnico Murat Yakin minimizou o fato e afirmou que o Brasil conta com uma equipe forte.

"Minha equipe está em forma e pronta. Vamos enfrentar um adversário que, penso eu, também tem jogadores fortes no banco. Eles podem definitivamente organizar duas ou três equipes diferentes. Eles não ficarão mais fracos por causa disso", apontou.

"Contra o Brasil, tudo pode sair do controle. Definitivamente, precisamos definir objetivos defensivos concretos, para que no ataque possamos explorar nossas oportunidades com mais eficiência. Acho que definitivamente há espaço para melhorias aí", completou.

Brasil e Suíça já se enfrentaram em nove oportunidades, inclusive no último Mundial, quando empataram na estreia da fase de grupos em 1 a 1. No total, a seleção brasileira registra três vitórias, contra duas da seleção suíça, além de quatro empates.

Escalações

Escalação do provável do Brasil: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior.

Escalação do provável da Suíça: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

Desfalques

Brasil

Danilo e Neymar, com problemas no tornozelo, são desfalques do Brasil.

Suíça

Noah Okafor, com problemas musculares, é tratado como dúvida.

Melhores apostas e dicas

O Brasil é favorito contra a Suíça nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 na vitória da seleção brasileira, $ 4,35 no empate e $ 7,00 caso os suíços vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,95 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,43 se for o Brasil, $ 3,50 se for a Suíça, e ainda $ 11,00 caso não haja gols na partida.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo G

POS. TIME V E D SG PTS 1º Brasil 1 0 0 2 3 2º Suíça 1 0 0 1 3 3º Camarões 0 0 1 -1 0 4º Sérvia 0 0 1 -2 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Brasil na Copa 2022

Richarlison: 2 gols

Artilheiros da Suíça na Copa 2022

Breel Embolo: 1 gol

Brasil e Suíça: Participações em Copas

Única pentacampeã ( levantou o troféu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), a seleção brasileira também é a única que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, participando de todas as 22 edições. O último Mundial conquistado ocorreu em 2022, na Coreia do Sul e Japão, enquanto em 2018, na Rússia, o Brasil foi eliminado pela Bélgica por 2 a 1, nas quartas de final.

Já a Suíça disputa o seu 12º Mundial . Antes, participou nas edições de 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 e 2018. A sua melhor campanha aconteceu justamente na Copa da Rússia, quando chegou às oitavas de final, mas foi derrota para a Suécia por 1 a 0.

Quando é?