Brasil de Pelotas x Internacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Colorado entra em campo neste sábado (11), pela sétima rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

O Internacional visita o Brasil de Pelotas na noite deste sábado (11), às 20h30 (de Brasília), no Bento Freitas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de dois empates consecutivos, o Internacional busca reencontrar o caminho da vitória no Gauchão. No momento, o Colorada aparece na terceira posição com 10 pontos, oito a menor que o líder Grêmio, enquanto o Brasil de Pelotas, com oito pontos, vem de derrota para o Novo Hamburgo por 2 a 0 e mira os três pontos para seguir na briga pela classificação para a semifinal.

Em 64 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 40 vitórias, contra nove do Brasil de Pelotas, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller (John); Mário Fernandes, Vitão, Igor Gomes e Thauan Lara; Matheus Dias, Gabriel Baralhas, Estevão e Maurício; Pedro Henrique (Wanderson) e Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Luiz Gustavo João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral, Afonso, Thiago Henrique (Guilherme Bélea) e Luiz Felipe; Rone e Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado segue em transição física e pode ficar à disposição na próxima semana, enquanto Gabriel se recupera de cirurgia no joelho direito.

Brasil de Pelotas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?