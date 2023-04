Brasil de Pelotas x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Brasil de Pelotas entram em campo na noite desta quarta-feira (12), no estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 19h35 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Em casa, o Brasil de Pelotas conta com o apoio de sua torcida para tentar vencer por dois gols para conquistar a classificação diretamente, ou por um para levar a disputa aos pênaltis. O time gaúcho realizou dois amistosos preparatórios para o duelo desta quarta.

Do outro lado, o Atlético-MG tem a vantagem do empate em Pelotas. Porém, o Galo vive um momento conturbado, já que perdeu os seus dois jogos pela Copa Libertadores, além de ter somado apenas um ponto em seis disputados pelo Brasileirão.

Escalações

Escalação do Brasil de Pelotas: Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Mário Henrique; Amaral, Guilherme Nunes, Rafael Pernão, Patrick e Márcio Jonathan; Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Fuchs e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Hyoran (Zaracho) e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Brasil de Pelotas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?