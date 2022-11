O Brasil pode se classificar hoje às oitavas da Copa do Mundo?

Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 na estreia e enfrenta a Suíça nesta segunda-feira (28); classificação às oitavas está encaminhada

Após vencer a Sérvia por 2 a 0 na rodada de estreia da Copa do Mundo do Qatar, o Brasil chega com moral para encarar a Suíça nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G, podendo até mesmo garantir a classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência. Confira abaixo os cenários!

Vitória do Brasil: com o empate entre Sérvia e Camarões em 3 a 3 na manhã desta segunda (28), a seleção brasileira precisa de apenas uma vitória simples para confirmar a vaga às oitavas. Inclusive, deixaria a equipe de Tite muito próxima de assegurar a liderança do Grupo G.

Brasil e Suíça empatam: caso fique no empate com os suíços, o Brasil chegaria na última rodada precisando de um novo empate, desta vez com o Camarões, na próxima sexta-feira (2). Assim, somaria cinco pontos e não poderia ser alcançado pelos rivais.

Brasil perde para a Suíça: Agora, caso os suíços vençam nesta segunda, a Seleção Brasileira precisa vencer ou até mesmo empatar com Camarões para confirmar a classificação (a depender do saldo de gols).

Vale lembrar que a última vez que o Brasil caiu ainda na fase de grupos de uma Copa do Mundo foi em 1966. Antes, a saída precoce do Mundial já havia ocorrido em 1930 e em 1934.