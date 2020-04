Messi é capaz de qualquer coisa, mas sou mais rápido, diz atacante do Barcelona

Martin Braithwaite se colocou como o jogador mais rápido do Barça; dinamarquês chegou ao clube em fevereiro

O pouco tempo de Martin Braithwaite no já lhe ensinou muitas coisas, entre elas que Leo Messi pode fazer de tudo dentro de campo. Mas tem uma coisa, segundo o dinamarquês, que o argentino não pode fazer: vencê-lo numa corrida.

Em uma ação no Twitter, ele convidou usuários a lhe fazer perguntas utilizando a #AskMartin. E a Goal perguntou ao mais novo jogador do Barça se há alguma coisa que Messi não possa fazer.

If there is, I haven’t seen it yet 😅 https://t.co/6IKHugxGz5 — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

Porém, quando perguntado sobre qual era o jogador mais rápido do elenco blaugrana, Braithwaite não quis fazer média com seus companheiros de clube.

You are talking to him 😎 https://t.co/RRGVvbkTHA — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

O dinamarquês foi contratado junto ao em fevereiro, pois o Barça estava com problemas no ataque. Com as lesões de Luis Suárez e Ousmane Dembélé, o clube se viu sem jogadores reservas para a posição.

Braithwaite atuou em três partidas antes da paralisação do futebol por conta do coronavírus. Ele não balançou as redes nas três partidas que disputou mas em sua estreia, deu uma assistência para Messi e ainda disse que não lavaria a camisa porque o argentino tinha o abraçado.

O atacante também afirmou que gostaria de trocar seu corte de cabelo (ele é careca) com o de Ronaldo na de 2002.

Ronaldo World Cup 2002 😜 https://t.co/dCcVuYbWSO — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

Por sinal, em sua quaretena, o dinamarquês arriscou fazer o corte cascão em si mesmo.

A new talent discovered today 💈 pic.twitter.com/UbEAAjMBz7 — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 8, 2020

Por fim, ele também escolheu o seu momento favorito da história do Barcelona: o gol de Iniesta contra o no Stamford Bridge em 2009.