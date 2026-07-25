A estrela marroquina Brahim Díaz, jogador do Real Madrid de 26 anos, enfrenta um momento decisivo na sua trajetória com o clube merengue, após o aumento das probabilidades de contratação do talento marfinense Diomandé, do Leipzig alemão, num negócio que pode revolucionar por completo o ataque merengue.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid procura fechar a contratação de Diomandé, de 19 anos, o mais rapidamente possível, depois de o Leipzig ter recusado a proposta inicial de 100 milhões de euros, enquanto o clube merengue estuda aumentar o valor da oferta para seduzir o clube alemão.

Díaz entre ficar e sair

Apesar de Brahim Díaz fazer parte dos planos do treinador português José Mourinho, e de a direção do clube procurar renovar o seu contrato, a chegada de Diomandé pode alterar por completo a equação, uma vez que isso levaria a uma redução notória do tempo de jogo do internacional marroquino, o que pode empurrá-lo a repensar a sua posição e a procurar uma oportunidade de sair.

Díaz deseja permanecer no Real Madrid, mas a nova realidade que a presença do talento marfinense pode impor coloca-o perante escolhas difíceis, sobretudo tendo em conta o seu desejo de obter tempo de jogo regular condizente com o seu nível e o seu estatuto internacional.

Cinco jogadores na zona de perigo

O impacto do negócio de Diomandé não se limita apenas à estrela marroquina, mas estende-se a mais quatro jogadores do plantel atual, já que o argentino Mastantuono, de 18 anos, enfrenta uma saída certa por empréstimo apesar da anterior oposição de Mourinho, enquanto o futuro do avançado Gonzalo, de 22 anos, ficou ameaçado depois de Mourinho o ter salvado de uma saída no final da temporada passada.

A possível chegada de Diomandé afeta também diretamente o brasileiro Endrick, de 20 anos, que regressou do seu empréstimo ao Lyon, sobretudo na posição de extremo direito onde Mourinho o queria experimentar, além de ameaçar o lugar de Rodrygo, de 25 anos, que atualmente recupera de lesão e não regressará aos relvados antes do início do próximo ano.