Bournemouth x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 27ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Bournemouth e Liverpool se enfrentam na tarde deste sábado (11), no Vitality Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Lanterna do campeonato com 21 pontos, o Bournemouth vem de derrota no jogo passado. O time mandante não poderá contar com Viña, Brooks e Sanislas, machucados, enquanto Jefferson Lerma, Hamed Traore, lya Zabarnyi, Marcus Tavernier e Lloyd Kelly são dúvidas.

Já o Liverpool vem de uma goleada história sobre o Manchester United e subiu para a quinta posição, com 42 pontos. Os Reds sabem que precisam ganhar para seguirem lutando por uma vaga no G-4. Thiago Alcantara, Luis Diaz e Ramsay seguem fora.

Prováveis escalações

Escalação do Bournemouth: Neto; Smith, Mepham, Senesi, Stephens, Zemura; Ouattara, Billing, Rothwell, Traore; Solanke.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez.

Desfalques

Bournemouth

Matias Viña, David Brooks e Junior Stanislas estão no departamento médico.

Liverpool

Thiago Alcantara, Luis Diaz e Calvin Ramsay continuam no departamento médico.

Quando é?