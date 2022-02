Botafogo x Flamengo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar para Botafogo x Flamengo nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, às 20h(de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Depois da derrota nos pênaltis para o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Carioca buscando reduzir a diferença de cinco pontos para o líder Fluminense.

Do outro lado, o Botafogo, também com 16 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas no Estadual (2 a 1 contra o Volta Redonda, e 1 a 0 contra o Vasco).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Buscando a primeira vitória em clássicos (perdeu para o Fluminense por 1 a 0), o técnico Paulo Sousa deve realizar poucas mudanças na equipe, mas tem no gol a sua principal dúvida: Hugo será mantido no gol ou Diego Alves assumirá a titularidade?

Já o Botafogo não poderá contar com Diego Gonçalves, Hugo, Rafael, Enio, Vitinho, Carlinhos e Klaus, todos lesionados.

Em 374 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 138 vitórias, 124 empates e 112 derrotas. No Carioca 2021, o Fla venceu por 2 a 0.

Possível escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Jonathan; Barreto, Fabinho, Chay e Luiz Fernando; Erison e Matheus Nascimento.

Possível escalação do Flamengo: Hugo (Diego Alves), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Gustavo Henrique e Thiago Maia: recondicionamento físico

BOTAFOGO:

Diego Gonçalves, Hugo, Rafael, Enio, Vitinho, Carlinhos e Klaus: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Thayse Marques

Quarto árbitro: Alan Trindade

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo x Flamengo será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.