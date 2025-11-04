Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Ceará por 2 a 0 e empatar com o Santos por 2 a 2 e com o Mirassol por 0 a 0, o Botafogo busca ampliar a sequência positiva no Brasileirão. Em sexto lugar, com 48 pontos, o Alvinegro está a quatro pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2026.

Por outro lado, o Vasco aparece em nono lugar, com 42 pontos. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 e perdeu a sequência de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. Em 31 jogos, acumula 12 vitórias, seis empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 45% no torneio nacional.

"O momento do Botafogo não é bom, mas é um time difícil. Jogar no Engenhão é sempre difícil. Campos do Palmeiras, do Athletico Paranaense (sintéticos) têm dinâmicas diferentes e o time do Botafogo é muito qualificado", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo; Artur, Santi Rodríguez, Jeffinho; Arthur Cabral (Chris Ramos).

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Tchê Tchê, Cauan Barros (Hugo Moura), Coutinho; Andrés Gómez, David, Rayan.

Desfalques

Botafogo

Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Montoro, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Marçal e Joaquín Correa estão no departamento médico.

Vasco

Paulo Henrique e Nuno Moreira estão suspensos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 324 jogos disputados entre as equipes, o Vasco som 136 vitórias, contra 90 do Botafogo, além de 98 empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, o Cruzmaltino venceu nos pênaltis por 5 a 3.

Classificação

