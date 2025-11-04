+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoVasco
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Ceará por 2 a 0 e empatar com o Santos por 2 a 2 e com o Mirassol por 0 a 0, o Botafogo busca ampliar a sequência positiva no Brasileirão. Em sexto lugar, com 48 pontos, o Alvinegro está a quatro pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2026. 

Por outro lado, o Vasco aparece em nono lugar, com 42 pontos. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 e perdeu a sequência de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. Em 31 jogos, acumula 12 vitórias, seis empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 45% no torneio nacional.

"O momento do Botafogo não é bom, mas é um time difícil. Jogar no Engenhão é sempre difícil. Campos do Palmeiras, do Athletico Paranaense (sintéticos) têm dinâmicas diferentes e o time do Botafogo é muito qualificado", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo; Artur, Santi Rodríguez, Jeffinho; Arthur Cabral (Chris Ramos).

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Tchê Tchê, Cauan Barros (Hugo Moura), Coutinho; Andrés Gómez, David, Rayan.

Escalações de Botafogo x Vasco

BotafogoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
24
L. Linck
2
Vitinho
57
D. Ricardo
13
A. Telles
20
A. Barboza
10
J. Savarino
17
M. Freitas
35
Danilo
23
S. Rodriguez
30
J. Correa
98
A. Cabral
1
Leo Jardim
30
R. Renan
2
J. Rodriguez
6
L. Piton
46
C. Cuesta
77
Rayan
11
A. Gomez
3
Tche Tche
10
P. Coutinho
88
C. Barros
99
P. Vegetti

4-2-3-1

VASAway team crest

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Botafogo

Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Montoro, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Marçal e Joaquín Correa estão no departamento médico.

Vasco

Paulo Henrique e Nuno Moreira estão suspensos.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 324 jogos disputados entre as equipes, o Vasco som 136 vitórias, contra 90 do Botafogo, além de 98 empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, o Cruzmaltino venceu nos pênaltis por 5 a 3.

BOT

Outros

VAS

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0