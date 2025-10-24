+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoSantos
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O jogo entre Botafogo e Santos no Brasileirão chama a atenção de torcedores apaixonados por futebol. Para aqueles que desejam engajar-se de forma acompanhada, explorar os sites de apostas legais pode abrir novas oportunidades de interação, permitindo uma experiência de jogo enriquecida enquanto os torcedores acompanham o desenrolar do jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Ceará por 2 a 0, o Botafogo busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Ocupando a sexta colocação, com 46 pontos, o Alvinegro carioca está a seis pontos do Mirassol, equipe que fecha o G-4. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti não poderá contar com David Ricardo, suspenso.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Por outro lado, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 31 pontos, o Peixe tem a mesma pontuação do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Santos foi derrotado justamente pelo Vitória, por 1 a 0.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Marçal e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Correa (Savarino) e Matheus Martins; Chris Ramos.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Tomás Rincón), João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Lautaro Díaz.

Escalações de Botafogo x Santos

BotafogoHome team crest

4-4-2

Formação

5-3-2

Home team crestSAN
24
L. Linck
28
Newton
2
Vitinho
20
A. Barboza
6
Cuiabano
47
Jeffinho
23
S. Rodriguez
17
M. Freitas
35
Danilo
9
C. Ramos
30
J. Correa
77
G. Brazao
18
Igor Vinicius
33
Souza
98
A. Frias
23
A. Duarte
14
Luan Peres
5
J. Schmidt
22
A. Barreal
29
V. Hugo
32
B. Rollheiser
19
L. Diaz

5-3-2

SANAway team crest

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

Desfalques

Botafogo

Kaio Pantaleão, Bastos, Neto, Danilo e Montoro estão machucados, enquanto David Ricardo cumprirá suspensão.

Santos

Neymar segue no departamento médico, enquanto Tomás Rincón está lesionado.

Quando é?

  • Data: domingo, 26 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 102 confrontos entre as equipes, o Santos soma 40 vitórias, contra 31 do Botafogo, além de 31 empates. No último duelo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro carioca levou a melhor e venceu por 1 a 0.

BOT

Outros

SAN

2

Vitórias

2

Empates

1

7

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0