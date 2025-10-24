Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Ceará por 2 a 0, o Botafogo busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Ocupando a sexta colocação, com 46 pontos, o Alvinegro carioca está a seis pontos do Mirassol, equipe que fecha o G-4. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti não poderá contar com David Ricardo, suspenso.

Por outro lado, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 31 pontos, o Peixe tem a mesma pontuação do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Santos foi derrotado justamente pelo Vitória, por 1 a 0.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Marçal e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Correa (Savarino) e Matheus Martins; Chris Ramos.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Tomás Rincón), João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Lautaro Díaz.

Desfalques

Botafogo

Kaio Pantaleão, Bastos, Neto, Danilo e Montoro estão machucados, enquanto David Ricardo cumprirá suspensão.

Santos

Neymar segue no departamento médico, enquanto Tomás Rincón está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 26 de outubro de 2025

domingo, 26 de outubro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 102 confrontos entre as equipes, o Santos soma 40 vitórias, contra 31 do Botafogo, além de 31 empates. No último duelo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro carioca levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Classificação

