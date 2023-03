Botafogo x Portuguesa da Ilha ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Portuguesa da Ilha se enfrentam na noite deste domingo (8), às 21h10 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Depois de empatar com o Sergipe por 1 a 1 e avançar na Copa do Brasil, o Botafogo venceu o Resende por 2 a 0 no Cariocão e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. No momento, aparece na quinta posição, com 19 pontos.

Do outro lado, a Portuguesa da Ilha aparece em oitavo, com 10 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Em 71 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. Foram 54 vitórias, contra quatro da Portuguesa, além de 13 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão de 2022, a Portuguesa da Ilha venceu por 5 a 3.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri, JP, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Marlon Freitas, Carlos Alberto, Victor Sá e Matheus Nascimento. Técnico: Luis Castro.

Portuguesa-RJ: Mota; Joazi, Matheus Santos, Fredson e Yuri; Wellington Cezar, Victor Feitosa e Lucas Santos; Romarinho, Lucas Silva e Emerson Carioca. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández, Philipe Sampaio e Eduardo seguem no departamento médico, enquanto Carli, Tiquinho Soares e Marçal, expulsos contra o Flamengo, cumprirão suspensão.

Quando é?