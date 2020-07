Botafogo-PB x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Praticamente classificados, Belo e Rubro-Negro se enfrentam pela última rodada de fase de grupos da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste está de volta! -PB e entram em campo nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela última rodada da fase de grupos da competição, com ambas as equipes precisando de um empate simples para garantirem a vaga nas quartas de final.

A partida terá transmissão ao vivo pela Live FC, serviço de streaming oficial da , mas não passará na TV. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Vitória DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Estádio Joia da Princesa - Feira de Santana, HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo não terá transmissão ao vivo da TV e passará apenas na Live FC, serviço de streaming. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real, à partir das 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a terceira posição do Grupo A, com 12 pontos, o Botafogo-PB se prepara para o duelo precisando apenas de um empate ou de um tropeço de Sport ou ABC para se classificar: a equipe está três pontos à frente de ambas os times e no caso de um deles não vencer sua partida, o Belo está classificado.

Para o duelo, os volantes Heleno e Wellington Cézar desfalcarão o clube por terem testado positivo para Covid-19. O lateral-direito Léo Moura também não joga, com uma lombalgia.

Do outro lado, o Vitória está numa situação muito parecida: é o segundo colocado do Grupo B, e depende apenas de um tropeço de , Ceará ou (ou de um empate) para garantir sua vaga para as quartas de final.

O novo treinador Bruno Pivetti estreia com quase todo o elenco a disposição: a única ausência é o atacante Léo Ceará, com imbróglio contratual com o clube.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Juninho, Fred, Luis Gustavo e Mário; Marcos Vinícius (Erivélton), Rodrigo Andrade e Cássio Gabriel; Kelvin (Pimentinha), Simón e Lohan. Técnico: Mauro Fernandes.

Provável escalação do Vitória: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 0 x 0 Campinense Campeonato Paraibano 16 de julho de 2020 Sousa 1 x 1 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 19 de julho de 2020

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 4 x 1 River-PI Copa do Nordeste 15 de março de 2020 Jacuipense 1 x 0 Vitória 15 de março de 2020

Próximas partidas