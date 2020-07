Copa do Nordeste: datas, estádios e mais informações da retomada da competição

Confira tudo sobre a retomada do maior torneio de clubes do Nordeste!

A está de volta! A CBF já detalhou o calendário e divulgou que a principal competição de clubes do Nordeste será retomada no dia 21 de julho. Já os dois jogos da final serão disputados nos dias 1 e 4 de agosto,

Paralisada desde o dia 15 de março por causa da pandemia de Covid-19, a competição já está próxima das fases finais, com mais uma rodada até o mata-mata.

A Goal mostra tudo o que você precisa saber sobre a retomada da Copa do Nordeste.

A Copa do Nordeste voltará neste próximo dia 21 de julho, às 20h (de Brasília) com a partida entre e , no Barradão.

À partir daí, será uma maratona de partidas até o segundo jogo da final, neste dia 4 de agosto. Assim, o Nordestão deve encerrar cinco dias antes do início do Brasileirão.

TABELA OFICIAL DEFINIDA! Confira os horários dos jogos do seu time e já separa o manto pra torcer!

Quartas de final

Todas serão no dia 25 de julho

Semifinais

Jogo 1: 28 de julho

Jogo 2: 29 de julho

Final

Jogo 1: 1 de agosto

Jogo 2: 4 de agosto

A CBF ainda não anunciou as datas e os horários de cada partida do mata-mata.

Todas as partidas da Copa do Nordeste serão jogadas na , escolhida como sede única pela organização da competição.

A única ausência será a Arena Fonte Nova, vetada pelo governo do Estado por sediar um hospital de campanha.

Confira as sedes que serão utilizadas na competição.

Barradão -

O Barradão será o principal estádio que deve ser utilizado na disputa da Copa do Nordeste: a casa do Vitória é uma das favoritas para sediar um dos jogos da final.

Pituaçu - Governo da Bahia

Estádios das partidas da @CopaDoNordeste 2020



PITUAÇU.



Inauguração: 11 de março de 1979



Capacidade: 32.157



Estádios das partidas da @CopaDoNordeste 2020

PITUAÇU.

Inauguração: 11 de março de 1979

Capacidade: 32.157

Nome: Estádio Governador Roberto

O histórico estádio é de propriedade do governo da Bahia e deve sediar o outro jogo da final, além de servir como casa do Tricolor de Aço.

Arena Cajueiro - Bahia de Feira

O palco que abre o 2019: Arena Cajueiro.

O novo estádio do Bahia de Feira foi recém-inaugurado e será utilizado pelo Sport, diante do Confiança, neste próximo dia 22.

CT Praia do Forte - Mata de São João

#SbtnaCopa Eduardo da Silva, brasileiro naturalizado croata, participa de entrevista coletiva no CT da Praia do Forte

O CT foi construído para a de 2014 e serviu como casa da na competição. No Nordestão, será casa do ABC.

Joia da Princesa - de Feira e Feirense

Estádios das partidas da @CopaDoNordeste 2020



JÓIA DA PRINCESA.



Inauguração: 23 de abril de 1953



Times: Fluminense de Feira, Feirense Futebol Clube



Capacidade: 16.274



Nome: Estádio Alberto Oliveira pic.twitter.com/8iBH9v6Ka4 — O Futebol do Nordeste (@ofutnordestino) July 8, 2020

O estádio mais tradicional de Feira de Santana será utilizado na partida entre -PB e Vitória.

Valfredão - Jacuipense

Hoje é dia de semifinal! Hoje é dia de Jacupa!!! Expectativa de casa cheia novamente para a partida de logo mais, às 15h00, entre Jacuipense x Manaus.

Vamos lotar o Valfredão e empurrar nosso time em busca da vantagem para o jogo de volta. #PraCimaJacupa

🦁⚽ pic.twitter.com/SnfK6XyXun — Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) July 28, 2019

Já o River-PI vai mandar seu duelo diante do no Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Não, em nenhuma partida nesta retomada do Nordestão será permitda a presença de torcedores nos estádio, nem mesmo na grande final.

De todas as partidas previstas para a última rodada do Nordestão, só uma delas não vai acontecer: o duelo entre Freipaulistano e Imperatriz-MA foi cancelado, já que nenhum dos times tem condição de se classificar à segunda fase.

No Grupo A, Fortaleza e Bahia já estão classificados para as quartas de final, com 14 pontos, e entram em campo para determinar sua colocação no mata-mata. Atrás da dupla, o Botafogo-PB tem 12 e precisa de um empate simples para garantir sua classificação, mas pode até se tornar líder com uma vitória. ABC, de momento, é o quarto classificado, mas bate o Sport, quinto colocado, apenas no saldo de gols, já que os dois tem nove pontos. Já o CRB, com oito, precisa vencer e torcer para que nem Sport nem ABC vençam seus jogos.

Já no Grupo B, a situação está mais aberta: cinco times brigam por quatro vagas, mas ninguém ainda está garantido. Confiança e Vitória são os mais próximos da classificação, precisando apenas de um empate, já que estão com 13 pontos e o quinto, Santa Cruz, tem 10. e Ceará, com 11, não podem tropeçar, mas garantem a vaga vencendo suas partidas. O Santinha pode até se classificar com um empate, caso o Alvinegro seja derrotado, mas suas chances ficam muito maiores com uma vitória.

Como os times de cada grupo enfrentam o do outro, não há nada definido. Confira os duelos!

Jogos da última rodada

21/07, às 20h (de Brasília): Fortaleza x América-RN (Barradão, Salvador, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): Sport x Confiança (Arena Cajueiro, Feira de Santana, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): ABC x (CT Praia do Forte, Mata de São João, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): CRB x Ceará (Barradão, Salvador, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): Bahia x Náutico (Pituaçu, Salvador, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): Botafogo-PB x Vitória (Joia da Princesa, Feira de Santana, BA)

22/07, às 20h (de Brasília): River-PI x Santa Cruz (Valfredão, Riachão de Jacuípe, BA)

A Copa do Nordeste tem transmissão em várias plataformas: na TV aberta, pelo SBT Nordeste, na TV fechada, pela Fox Sports, no streaming gratuito, pelo perfil da competição no YouTube e pelo streaming pago, na Live FC.

Disney decide que Copa do Nordeste será exibida apenas no Fox Sports, sem ESPN.



🗞 UOL — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) July 10, 2020

