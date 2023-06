Botafogo x Magallanes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Magallanes na noite desta quinta-feira (29), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinicius Coelho.

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Botafogo volta a sua atenção para a Copa Sul-Americana. Já classificado, o Alvinegro busca uma vitória em casa para confirmar a liderança do Grupo A. Ainda sem perder no torneio, a equipe soma nove pontos, com duas vitórias e três empates.

O confronto marcará a despedida de Joel Carli dos campos como jogador, enquanto a permanência do técnico Luis Castro é tratada como dúvida. O português recebeu uma proposta do Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. O duelo desta quinta também pode marcar o adeus do treinador.

Do outro lado, o Magallanes é o lanterna do grupo com apenas três pontos conquistados. Até aqui, foram três empates e duas derrotas. Na rodada de estreia, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Magallanes: Rodríguez, Simon Contreras, Christian Vilches, Fernando Piñero e Nicolás Crovetto; Tomás Aránguiz, Iván Vásquez e Carlos Villanueva; Thomas Jones, Yorman Zapata e Felipe Cadenazzi. Técnico: Nicolás Núñez.

Desfalques

Botafogo

Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Marçal e Patrick de Paula seguem fora.

Magallanes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?