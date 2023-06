Luís Castro ouve planos e promessas do Botafogo antes de responder proposta do Al Nassr

Treinador vai comandar a equipe diante do Magallanes, nesta quinta-feira (29), pela Copa Sul-Americana

Em reunião na última terça-feira (28), John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresentou argumentos para tentar convencer Luís Castro a permanecer no clube. O técnico português, que tem uma proposta do Al Nassr em mãos, ainda não comunicou uma decisão ao time carioca.

Luís Castro vai dirigir o Botafogo diante do Magallanes, nesta quinta-feira (29), pela Copa Sul-Americana, normalmente. Depois disso, o treinador sabe que precisará dar uma resposta definitiva. A situação coincide com o fim do feriado nacional na Arábia Saudita, que fará com que o Nassr pressione para acelerar as tratativas.

Durante o bate-papo, Textor acenou com o desejo de uma renovação de contrato com valorização salarial caso Castro opte por ficar. Os dois lados também conversaram sobre questões estruturais. Segundo apurou a GOAL, não houve a indicação de pedido de reforços por parte do treinador.

O clima no Botafogo é de expectativa. Os jogadores fazem coro pelo fico de Luís Castro, mas ao mesmo tempo não escondem o receio de perder o treinador, que comanda o atual líder do Campeonato Brasileiro. A expectativa paira também sobre a sua equipe técnica, que também ainda não foi comunicada pelo treinador sobre uma decisão.