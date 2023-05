Botafogo x LDU de Quito ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Alvinegro volta a campo nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 20 mil ingressos e valendo a liderança do Grupo A, Botafogo e LDU se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), a partir das 21h (de Brasília), no Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com uma sequência de sete vitórias consecutivas, o Botafogo concentra sua atenção na disputa da Copa Sul-Americana, após a vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo no Brasileirão. No torneio sul-americano, o Alvinegro tem a chance de assumir a liderança caso vença. No momento, ocupa a segunda posição, com quatro pontos. Na primeira rodada, a equipe empatou por 2 a 2 com o Magallanes, mas aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o César Vallejo.

Já a LDU, na liderança do Grupo A, com seis pontos, busca manter o aproveitamento de 100%. Na abertura, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o César Vallejo, seguida por uma goleada de 4 a 0 sobre o Magallanes.

"Vi vários jogos do Botafogo, em três jogos ele manteve a ideia dele… Não é um time de muita posse, é mais de transições. Consegue dar a sensação de estar dominado e lida muito bem com as transições ofensivas. Não é o protótipo do time brasileiro, de ter muita posse de bola e boa saída. Nesse sentido, é muito pelo contrário, ataca bem os espaços", afirmou o técnico Zubeldía.

"Sabemos do potencial dos times brasileiros: pelo investimento, pela cultura e pela história. Mas numa copa internacional tudo pode acontecer. São seis jogos e cada equipe tenta somar os pontos que lhe convém nos diferentes cenários, porque vai ser disputado até ao final", completou.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Facundo Rodrígues; Byan Ramírez, Sebastián González e Óscas Zambrano; Jhojan Julio, Alexander Alvarado e José Angulo. Técnico: Luis Zulbedía.

Desfalques

Botafogo

Kayque, lesionado, e Patrick de Paula, em transição física, seguem como desfalques.

LDU

Renato Ibarra, Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez e Juan Anangonó estão fora do jogo.

Quando é?