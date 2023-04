O Botafogo já ganhou a Copa Sul-Americana?

Sob o comando de Luís Castro, o Alvinegro começa 2023 sonhando com a conquista do título continental

Depois de quatro anos, o Botafogo volta a disputar um torneio continental. E com expectativas de disputar o título da Copa Sul-Americana de 2023, agora que vive uma nova fase dentro de sua história com a chegada da SAF e o processo de reestruturação de seu futebol. Se o sonho dos alvinegros se transformar em realidade, botafoguenses comemorarão pela primeira vez o título.

Esta será a décima participação do Botafogo na competição, disputada pela primeira vez em 2002, e a melhor campanha do Alvinegro foi em 2008 e 2009, quando alcançou as quartas de final – sendo eliminado, respectivamente, por Estudiantes e Cerro Porteño. Em entrevista à TV A Bola, de Portugal, o técnico Luís Castro afirmou que o objetivo do Glorioso é chegar ao menos nas semifinais desta vez. A missão não será fácil, em um grupo competitivo especialmente pela presença da LDU de Quito.

Apesar de não ter vencido a Copa Sul-Americana, o Botafogo ganhou a competição de peso equivalente que era disputada no passado. Em 1993, o Alvinegro bateu o Peñarol para ser campeão da Copa Conmebol. Recentemente houve uma tentativa de “oficializar” aquela conquista como se fosse a Copa Sul-Americana. De qualquer forma, já mostra o peso do título alvinegro naquele início de anos 90. Mas agora, após tantos anos sem um grande título, a Copa Sul-Americana aparece como um dos grandes objetivos do Glorioso.

Para acompanhar aos jogos do Botafogo na Copa Sul-Americana de 2023, será preciso assinar o serviço de streaming da Paramount+, que vai transmitir a maior parte dos jogos alvinegros na fase de grupos, além do Star+ e ESPN.