Botafogo x Guaraní ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (2), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Botafogo e Guaraní se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola.

Na liderança isolada do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a disputa do mata-mata da Copa Sul-Americana. Depois de encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos, o Alvinegro eliminou o Patronato por 3 a 1 (agregado) nos playoffs.

Para o confronto em casa, o técnico Bruno Lage pode optar por escalar um time alternativo em campo, devido à sequência de jogos na temporada. No último mês, foram disputados sete jogos (cinco no Brasileirão e dois na Sul-Americana).

Ao contrário do Botafogo, o Guaraní garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Na primeira fase, a equipe paraguaia terminou na liderança do Grupo B, com 11 pontos. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com 61% de aproveitamento.

A partida de volta está agendada para o dia 9, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia e Emelec nas quartas de final da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlos Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Gustavo Sauer (Júnior Santos); Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

Guaraní: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Fernando Román, Paul Riveros y Alexis Cantero; David Gallardo, Gastón Gil Romero, Rubén Ríos y Romeo Benítez; Nestor Camacho y Federico Santander. Técnico: Juan Pumpido.

Desfalques

Botafogo

Patrick de Paula, Rafael e Luis Henrique, lesionados, estão fora.

Guaraní

Sem desfalques confirmados.

Quando é?