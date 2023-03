Botafogo x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Clássico carioca será disputado neste sábado (18), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

O Botafogo recebe o Flamengo na noite deste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Olveira, fechando a terceira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois da derrota para o Corinthians por 4 a 0 na rodada de estreia, o Flamengo venceu o rival Fluminense por 1 a 0, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo, enquanto o Botafogo empatou com o Tricolor em 2 a 2 na primeira rodada, e na sequência venceu o Ceará por 1 a 0.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra oito vitórias, contra apenas uma do Botafogo, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão sub-20 de 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Ramon; Felipe Vieira, Kauê e Antônio Villa; Sapata, Iago Renato e Rafael Lobato.

Flamengo: Kauã; Felipe Brian, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Evertton, Pedrinho, Daniel Rogério e Petterson; Werton e Ryan Luka.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?