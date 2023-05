Botafogo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Botafogo recebe o América-MG na noite deste domingo (28), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na ponta da tabela com 18 pontos, o Botafogo vai a campo querendo manter a sua distância para os adversários. Porém, a tendência é que o técnico Luís Castro mande a campo uma equipe modificada, já pensando na Copa do Brasil, no meio da semana. Tiquinho Soares e Luís Soares continuam sendo ausências.

Do outro lado, o América-MG vem de vitória na rodada passada e deixou a lanterna do campeonato, ocupando o 19º lugar, com 4 pontos. Entretanto, o Coelho perdeu no meio da Copa Sul-Americana e viu sua situação se complicar na competição. Em entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini destacou a sua missão dentro do elenco mineiro.

"Tenho mais uma missão dentro do América. Eu preciso recuperar alguns jogadores. Jogadores que são pilares da nossa equipe, que ao longo desses anos foram importantíssimos para o crescimento do América", afirmou.

Nos últimos 16 jogos entre as equipes, o Botafogo ganhou cinco vezes, o América seis, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta, Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Janderson), Júnior Santos, Luís Henrique (Victor Sá).

América-MG: Pasinato; Ricardo Silva, Wanderson, Éder e Avelar (Nicolas); Kal, Breno e Martínez (Benítez); Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo.

Desfalques

Botafogo

Tiquinho Soares e Luís Soares continuam no departamento médico.

América-MG

.

Quando é?