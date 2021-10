Borja será cortado da seleção colombiana e desfalca o Grêmio por no mínimo 20 dias

Convocado pelo técnico Reinaldo Rueda, Borja era aguardado nesta segunda-feira para iniciar a preparação junto à seleção colombiana

O Grêmio aguarda a manifestação da seleção colombiana para divulgar um boletim médico explicando a real situação clínica do centroavante Borja. O atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo na derrota tricolor para o Sport.

Convocado pelo técnico Reinaldo Rueda, Borja era aguardado nesta segunda-feira para iniciar a preparação junto à seleção colombiana, visando os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Devido à lesão, o centroavante acabou ficando em Porto Alegre, onde já iniciou o tratamento no tornozelo.

A reportagem da Goal apurou que a lesão foi séria, mas não será necessária cirurgia. O atacante colombiano deverá ficar afastado dos gramados por no mínimo 20 dias, desfalcando o tricolor nos jogos contra Cuiabá, Santos, Fortaleza e Juventude.

Contratado para resolver os problemas ofensivos do Grêmio, Borja já tem 11 jogos pelo tricolor.

No Brasileiro foram nove partidas, com quatro gols marcados. Com a ausência de Borja, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá escalar Diego Souza como centroavante.