Segundo os jornalistas especializados em mercado Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, Woltemade já deu sinal verde para um empréstimo à Juventus de Turim e fará os exames médicos no clube nesta terça-feira.

Antes disso, o também jornalista de transferências Matteo Moretto já havia informado que o jogador da seleção alemã acertou com a Juventus de Turim um empréstimo até o fim da temporada. Agora, também deve haver um entendimento entre a Juve e o Newcastle. Segundo a informação, a Velha Senhora pagará uma taxa de empréstimo de quatro a cinco milhões de euros, mas não terá qualquer cláusula de compra por Woltemade. Isso significa: o jogador da seleção alemã retornará aos Magpies após o fim da temporada, já que tem contrato até 2031.

Woltemade havia se transferido para o Newcastle apenas no verão passado, vindo do VfB Stuttgart por 75 milhões de euros, mas depois de um início grandioso, com quatro gols em seus primeiros cinco jogos de liga, entrou em má fase. Isso também se deveu ao fato de que o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, em determinado momento passou a escalar Woltemade em uma posição bem mais recuada, praticamente como um camisa 8. Era isso, pelo menos, que Woltemade sempre alegava quando era questionado pela imprensa sobre sua seca de gols.

"Esperam de mim um gol ou uma assistência em todos os jogos. Mas, se eu não jogo no ataque, fica muito mais difícil para mim chegar às zonas de perigo", destacou Woltemade em junho ao stern e, em seguida, também rebateu seus críticos na Inglaterra, que, na visão dele, não entenderam que Howe já vinha o utilizando em outra posição: "Mesmo assim, continuei sendo avaliado por alguns especialistas como atacante. Aí vinham as perguntas: por que Nick faz tão poucos gols? Por que ele não dá mais assistências? Essas eram as perguntas erradas, e eu não as considerei totalmente justas."

Woltemade perde vaga entre os titulares no Newcastle United e na seleção alemã

Na sequência, o jogador de 24 anos perdeu sua vaga entre os titulares tanto no Newcastle quanto na seleção alemã. Na Copa do Mundo, ele entrou apenas nas oitavas de final contra o Paraguai, pouco antes do início da prorrogação, e, na disputa por pênaltis que se seguiu, Woltemade desperdiçou sua cobrança, assim como Kai Havertz antes dele e Jonathan Tah depois. A Alemanha viveu, assim, mais um grande desastre em Copa do Mundo e foi eliminada.

Por causa da forma como lidou com o atacante em crise, que deveria bater um pênalti tão importante sem qualquer ritmo de torneio, o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, foi duramente criticado depois.

Woltemade, por sua vez, mirava um recomeço nos Magpies, até porque Howe pediu demissão e foi substituído pelo técnico alemão Matthias Jaissle. Ele teria até mesmo ligado para Sebastian Hoeneß, antigo mentor de Woltemade em Stuttgart, para conversar com o treinador do VfB sobre como utilizar melhor Woltemade para que ele possa reencontrar sua antiga força.

Na primeira rodada da Premier League, no empate por 2 a 2 com o Liverpool, Woltemade voltou a passar 90 minutos no banco. Já na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no fim de semana passado, ele entrou cerca de 20 minutos antes do fim e imediatamente deu a assistência para o 2 a 0 de Yoane Wissa.

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BVB fica sem Woltemade e, ao que tudo indica, também sem Jonathan David

Agora, porém, ele está de saída do Newcastle. Na Juventus, Woltemade deve substituir Jonathan David, que está a caminho do Atlético de Madrid e que, em sua passagem pela Velha Senhora, não manteve de forma constante a produção ofensiva que antes o havia tornado cobiçado internacionalmente no OSC Lille. Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, a ida do canadense, que já marcou 154 gols como profissional na carreira, para os Rojiblancos está prestes a ser concluída.

Segundo ele, David se juntará inicialmente ao Atlético por empréstimo, e no próximo verão haverá uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros. A própria Juve havia contratado David sem custos de transferência apenas no verão passado, depois de seu contrato com o Lille chegar ao fim.

Para o BVB, ambas as transferências iminentes envolvendo a Juve são, ao que tudo indica, reveses bastante consideráveis. No domingo, o Bild informou que Woltemade voltou a fazer parte dos planos da diretoria do Dortmund por causa da grave lesão no joelho de Giannis Konstantelias. O BVB já teria consultado o Newcastle há semanas sobre a disponibilidade de Woltemade, mas, segundo a Sky , levou uma negativa imediata.

E David também teria surgido recentemente no radar dos dirigentes do BVB, Lars Ricken e Ole Book. Como informa a Sky Italia, os aurinegros consultaram em Turim a situação do canadense. Mas os dois jogadores de ataque não irão mais para o Dortmund neste verão. Em vez disso, chegou a se desenhar brevemente uma contratação em definitivo de Marcel Regula, do clube da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, mas agora deve haver um acordo por um empréstimo de Ethan Nwaneri, do Arsenal, até o fim da temporada.

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Substituto de Konstantelias: BVB tem "algumas cartas na manga"

Antes disso, o técnico Niko Kovac já havia confirmado que, após o choque com Konstantelias, o BVB voltaria ao mercado e já identificou alguns candidatos nesse sentido. "Temos algumas cartas na manga e agora é preciso ver qual delas pode ser melhor trabalhada", disse Kovac na entrevista coletiva antes do jogo da equipe pela Copa da Alemanha, nesta terça-feira à noite, contra o HEBC Hamburg, da Oberliga.

Além disso, Kovac revelou que Book e também Ricken não viajarão para o jogo em Hamburgo justamente por esse motivo: "Eles vão trabalhar duro, porque há muito pouco tempo. Tudo precisa dar certo."