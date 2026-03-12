Bologna-Roma, cuidado com os cartões: quem está em risco de suspensão e pode perder o jogo de volta

Faltam poucos minutos para o início da partida válida pelas oitavas de final da Liga Europa, um clássico italiano entre o Bologna, de Vincenzo Italiano, e a Roma, de Gian Piero Gasperini. Um confronto totalmente italiano para disputar a chance de continuar na segunda maior competição europeia e avançar para a próxima fase, as quartas de final do torneio continental.

Os dois treinadores italianos divulgaram as escalações oficiais e, entre ausências por lesão ou suspensão, não há grandes surpresas. A seguir, as escolhas dos técnicos.

BOLONHA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Técnico: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Técnico: Gasperini





Para alguns jogadores presentes desde o primeiro minuto - e não só - será necessário ter cuidado com os cartões amarelos: Vitik, Miranda e Bernardeschi, do Bologna, e Celik, Hermoso e Ndicka, da Roma, estão sob aviso.