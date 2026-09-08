Bola de Ouro: Bono e Mendy lideram os candidatos ao prêmio de melhor goleiro

A revista "France Football" anunciou os indicados ao prêmio de melhor goleiro na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, tanto no masculino quanto no feminino.
As escolhas da revista francesa para o prêmio de melhor goleiro no masculino contaram com a presença de destaque do marroquino Yassine Bounou, astro de Marrocos e do Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Já as indicações completas ficaram da seguinte forma: Yassine Bounou (Marrocos - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid) - Joan García (Espanha - Barcelona) - Gregor Kobel (Suíça - Borussia Dortmund) - Emiliano Martínez (Argentina - Chelsea) - Édouard Mendy (Senegal - Al-Ahli) - David Raya (Espanha - Arsenal) - Matvey Safonov (Rússia - Paris Saint-Germain) - Unai Simón (Espanha - Athletic Bilbao) - Vozinha (Cabo Verde - Colo-Colo).
Os astros do Barcelona também apareceram nas escolhas da "France Football" para melhor goleira no feminino, ficando as indicações da seguinte forma: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).
A última temporada teve diversos acontecimentos marcantes, seja no âmbito das competições nacionais das grandes ligas europeias, seja na Liga dos Campeões da Europa, além da Copa do Mundo de 2026, o que tornou a disputa da Bola de Ouro deste ano uma das mais empolgantes dos últimos anos.
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