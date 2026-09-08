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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Bola de Ouro: Bono e Mendy lideram os candidatos ao prêmio de melhor goleiro

Bola de Ouro
Y. Bounou
T. Courtois
J. Garcia
G. Kobel
E. Martinez
E. Mendy
D. Raya
M. Safonov
U. Simon
Vozinha
Al Hilal
Al-Ahli
Marrocos
Barcelona
Espanha
Argentina
Chelsea
Copa do Mundo
Campeonato Saudita
La Liga
Premier League
Liga dos Campeões
Senegal
Real Madrid
Marrocos
Bélgica
Espanha
Suíça
Argentina
Senegal
Rússia
Cabo Verde
Arábia Saudita
England

Nova disputa entre Marrocos e Senegal

A revista "France Football" anunciou os indicados ao prêmio de melhor goleiro na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, tanto no masculino quanto no feminino.

As escolhas da revista francesa para o prêmio de melhor goleiro no masculino contaram com a presença de destaque do marroquino Yassine Bounou, astro de Marrocos e do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Já as indicações completas ficaram da seguinte forma: Yassine Bounou (Marrocos - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid) - Joan García (Espanha - Barcelona) - Gregor Kobel (Suíça - Borussia Dortmund) - Emiliano Martínez (Argentina - Chelsea) - Édouard Mendy (Senegal - Al-Ahli) - David Raya (Espanha - Arsenal) - Matvey Safonov (Rússia - Paris Saint-Germain) - Unai Simón (Espanha - Athletic Bilbao) - Vozinha (Cabo Verde - Colo-Colo).

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Os astros do Barcelona também apareceram nas escolhas da "France Football" para melhor goleira no feminino, ficando as indicações da seguinte forma: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).

A última temporada teve diversos acontecimentos marcantes, seja no âmbito das competições nacionais das grandes ligas europeias, seja na Liga dos Campeões da Europa, além da Copa do Mundo de 2026, o que tornou a disputa da Bola de Ouro deste ano uma das mais empolgantes dos últimos anos.

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