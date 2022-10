Boca Juniors x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 22ª rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Vélez se enfrentam neste domingo (2), às 18h (de Brasília), na Bombonera, pela 22ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Brigando pela liderança com o Atlético Tucumán, o Boca Juniors chega embalado com nove vitórias e três empates nos últimos 12 jogos da temporada.

Do outro lado, Vélez, com 16 pontos, está afundado na parte de baixo da tabela. Na última rodada, venceu o Barracas por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Boca Juniors: Rossi; Advincula, Roncaglia, Rojo, Fabra; Fernandez, Varela, Ramirez; Payero, Langoni, Vazquez.

Escalação do provável Vélez: Burián; Jara, Santos, Brizuela, Ortega; Garayelde, Seoane, Fernandez, Bou, Janson, Pratto.

Desfalques

Boca Juniors

sem desfalques confirmados.

Vélez

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Bombonera – Buenos Aires, ARG