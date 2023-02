Boca Juniors x Platense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonat Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Boca Juniors recebe o Platense na noite deste domingo (19), na La Bombonera, às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Em 17º lugar do campeonato com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), o Boca Juniors entra em campo buscando reagir para se aproximar dos líderes. Os xeneizes vêm de derrota na rodada passada. Villa, suspenso, é o desfalque dos mandantes.

Já o Platense está na 12ª posição, com 5 pontos. O time visitante empatou no jogo anterior e não terá Jacquet, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do Boca Juniors: Romero, Advíncula, Valdez, Figal, Fabra, Varela, Ramírez, Fernández, Romero, Merentiel e Orsini.

Escalação do Platense: Arce, Mogantini, Vázquez, Suso, Infante, Cacciabue, Castro, Baldassarra, Taborda, Alonso e Quiroga.

Desfalques

Boca Jrs

Villa está suspenso.

Platense

Jacquet está suspenso.

Quando é?