Boca Juniors x Monagas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela última rodada do Grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Monagas duelam na noite desta quinta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), na La Bombonera, pela sexta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Já classificado, o Boca Juniors entra em campo buscando um novo triunfo, visando ficar com uma das melhores campanhas da primeira fase. O time argentino é o líder do grupo, com 10 pontos.

Do outro lado, o Monagas é o terceiro colocado com 5 pontos e ainda tem chances de se classificar. Para isso, o time precisa vencer, além de torcer por um empate entre Deportivo Pereira e Colo-Colo.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Figal, Valdez, Barco; Medina, Varela, Fernandez; Romero, Benedetto, Payero.

Monagas: Mosquera; Cummings, Ramirez, Rodriguez; Anderson, Rivas, Quinones, Gonzalez; Castillo; Navas, Arroyo.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Monagas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?