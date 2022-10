Boca Juniors x Independiente: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeoanto Argentino

Jogo acontece neste domingo (23), pela última rodada da segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança, o Boca Juniors recebe o Independiente neste domingo (23), às 17h (de Brasília), na La Bombonera, pela 27ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa e diante de sua apaixonada torcida, o líder Boca Juniors, com 51 pontos, entra em campo precisando vencer para encerrar o segundo turno do campeonato na ponta da tabela.

Do outro lado, o Independiente está na 14ª posição, com 34 pontos, e venceu apenas um dos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Zambrano, Aranda, Fabra, Medina, Varela, Romero, Payero, Landoni e Benedetto.

Marcelo Endelli/Getty Images

Escalação do provável do Independiente: Álvarez, Ostachuk, Laso, Insaurralde, Elizalde, Romero, Marcone, Cazares, Batallini, Fernández e Benegas.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Independiente

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: La Bombonera – Buenos Aires, ARG