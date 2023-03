Boca Juniors x Defensa y Justicia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Defensa y Justicia entram em campo na tarde desta segunda-feira (6), na La Bombonera, às 21h (de Brasília), em pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Star+, no streaming.

Na sétima posição do torneio com 10 pontos, o boca Juniors entra em campo buscando o seu terceiro triunfo consecutivo. Já o Defensa y Justicia é o vice-líder com 12 pontos e vem de quatro vitórias seguidas.

Prováveis escalações

Escalação do Boca Juniors: Romero, Advíncula, Roncaglia, Figal, Sandez, Varela, Fernández, Payero, Romero, Langoni e Merentiel.

Escalação do Defensa y Justicia: Unsain, Sant'Anna, Cardona, Colombo, Soto, López, Gutiérrez, Bogarín, Barbona, Solari e Fernández.

Desfalques

Boca Juniors

Orsini, Vázquez e Rojo estão lesionados, enquanto Fernández cumpre suspensão.

Defensa y Justicia

Togni está lesionado.

Quando é?