Boca Juniors x Colón ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (9), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Colón se enfrentam na noite deste domingo (9), na Bombonera, às 21h30 (de Brasília), pela d décima rodada da do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Star+, no streaming.

Depois de empatar sem gols com o Monagas na rodada de estreia da Libertadores, o Boca Juniors volta as atenções para o Campeonato Argentino. No momento, soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto o Colón, em último, busca a primeira vitória no torneio, após seis empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero, Roncaglia, Valdez, Figal, Fabra; Varela, Fernández, e Guillermo Fernández; Benedetto, Langoni e S. Villa.

Cólon: Chicco; Goltz, Garcês, Delgado, Álvarez, Chicco, Moreyra, Arrúa, Ibanez; Benítez, Pierotti.

Desfalques

Boca Juniors

Exequiel Zeballos está fora.

Cólon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?