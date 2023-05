Boca Juniors x Belgrano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste domingo (14), na Bombonera; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Belgrano se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), na Bombonera, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de sair derrotado do clássico, contra o River Plate, no último minuto, o Boca Juniors entra em campo cheio de desfalques e uma montanha para escalar após um começo desastroso na competição. O time, agora comando por Jorge Almirón, ex-técnico do Elche, da Espanha, tem 18 pontos em 15 jogos, ocupando a 14ª posição.

Do outro lado, o Belgrano quer continuar subindo na tabela de classificação. A equipe argentina está na sexta posição, com 27 pontos, dez pontos a menos que o líder River Plate.

Em toda a história, este será o 32º duelo das equipes. O Boca, por sua vez, conquistou 15 vitórias, empatou sete vezes e perdeu nove vezes para o Belgrano. No último duelo, que aconteceu apenas em 2019, as equipes empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Argentino.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Roncaglia, Figal e Rolon; Weigandt, Fernandez, Varela, Medina e Sández; Villa e Vazquez. Auxiliar técnico: Maximiliano Velázquez.

Belgrano: Losada; Barinaga, Diarte, Godoy, Ibacache; Longo, Zapelli, Rojas, Sánchez; Vegetti e Franco Jara. Técnico: Guillermo Farré.

Desfalques

Boca Juniors

Por conta de uma confusão generalizada na última partida, a equipe não contará com Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández, Nicolás Valentini, expulsos, e Guilermo Fernandez e Alan Varela, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Luis Advincula, machucado, Valentin Barco e Lautaro Di Lollo, que estão servindo a seleção sub-20 da Argentina. O técnico Jorge Almirón, expulso na última partida, também está fora.

Belgrano

Alejandro Rébola, suspenso, está fora.

Quando é?