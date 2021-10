Benzema não tem dúvidas: um dia, Mbappé será do Real Madrid

Karim Benzema diz que a vinda de Kylian Mbappé ao Real Madrid é "apenas uma questão de tempo", depois da sua transferência falhar neste verão

Colega de seleção francesa de Kylian Mbappé, Karim Benzema comentou sobre as propostas do Real Madrid ao PSG pelo jovem campeão do mundo. Quando perguntado pelo L'Equipe sobre se há realmente chances de Mbappé jogar pelo Real, ele respondeu com um singelo "é apenas questão de tempo".

No entanto, talvez em sua última temporada pelo PSG, Kylian lutará pelo título da Champions League ainda ao lado de Neymar, Messi e companhia, tendo vencido seu algoz da última edição, Manchester City, por 2 a 0 na fase de grupos, criando cada vez mais esperanças para esta temporada da competição.

Algum tempo atrás, para manter Mbappé no elenco, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, disse que não haveria desculpas para o atleta sair do clube francês quando Messi chegasse. Isso porque o próprio jovem comentou que queria um elenco competitivo. "Bem, nós temos o mais competitivo do mundo agora", disse o presidente, na época.

A proposta de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1.244 bilhão, na cotação atual) feita pelo Real, por Mbappé, não funcionou. Mas o jogador é jovem, e possivelmente irá à Espanha em algum momento de sua carreira, como reafirmou Benzema: "Ele mesmo disse. Ele quer ver algo mais. Ele jogará pelo Real um dia. Não sei quando. Mas ele virá. É apenas uma questão de tempo".

O veterano francês ainda foi questionado sobre sua volta à seleção francesa para a última Eurocopa, que acabou sendo derrotada nas oitavas de final para a Suiça, quebrando as expectativas dos torcedores: "Todo mundo estava esperando que marcássemos o tempo todo. Mas o futebol não é assim. Podemos ter os melhores jogadores, o melhor ataque do mundo, seja o que for, leva tempo".

As esperanças foram criadas, além disso, acima de Benzema, Mbappé e Griezmann, mas o atleta do Real também comentou que não existem apenas eles, e sim uma equipe que precisa atuar em conjunto, além de outros bons elencos que existiam na competição: "Há também um adversário que te conhece, olha para ti, aperta as linhas. Só precisamos de tempo. Cada um de nós tem as suas qualidades. Temos de os igualar. Mas tem de trabalhar com Antoine e Kylian. E não somos só nós. Há outros muito bons atacantes que também podem jogar".