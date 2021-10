Parceria entre Messi e Mbappé começa a funcionar... mas e Neymar?

O atacante brasileiro está sob pressão, principalmente com a dupla Messi e Mbappé entrando na melhor forma nos jogos do PSG

Lionel Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain ainda no começo de agosto, mas seu primeiro gol com a camisa do time francês só foi sair em uma partida da Champions League no final de setembro.

O gol foi ao estilo Messi, com um lindo chute com o pé esquerdo da entrada da área para selar a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City.

Messi reconheceu o passe de Mbappé na hora da comemoração, apontando para o vencedor da Copa do Mundo em forma de agradecimento. O argentino, finalmente, se estabeleceu como jogador do PSG.

Notavelmente ausente do processo, no entanto, estava Neymar, que mesmo assim postou uma imagem do trio juntos no vestiário comemorando nas redes sociais.

“Espero não te encontrar em breve. Deus me livre”, disse o defensor do Chelsea, Thiago Silva, em resposta.

Enquanto seu colega brasileiro respondia ironicamente, esta imagem foi um lembrete aos rivais europeus do incrível poder de fogo que o PSG possui. Todo o potencial dele ainda precisa ser desbloqueado, no entanto, com Neymar especialmente lutando para acertar um melhor desempenho nas primeiras semanas da temporada 2021/22.

Na verdade, um dos jogadores mais bem pagos do mundo está na sua forma mais decepcionante desde que ingressou no PSG em 2017.

Se seu verão foi iluminado por atuações que arrastaram o Brasil à final da Copa América - antes de cair para a Argentina de Messi - vale ressaltar que ele só tem três gols nessa temporada.

É certo que 2021 foi marcado por pequenas lesões para o jogador de 29 anos, mas tendo concedido um contrato excelente, o PSG esperava um retorno mais consistente de Neymar. Seu único gol até agora nesta temporada foi um pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Lyon.

E preocupações estão sendo levantadas na França.

“Seu estilo de vida, ele está começando a pagar por pequenas coisas. Ele está pagando o preço”, disse Ludovic Obraniak, ex-meio-campista da Polônia, à L'Equipe TV, enquanto criticava o desempenho do brasileiro contra o City. “Ele não dobrou seus esforços; ele os divide por suas noites de pôquer. Ele não está cuidando de si mesmo da maneira que deveria."

O fato das coisas não estarem bem para Neymar, ficou especialmente evidente contra os campeões da Premier League, o tipo de adversário de alto nível que ele, junto com Messi e Mbappé, deve fazer a diferença.

Seu vontade de voltar para marcar foi admirável, mas algumas vezes ele estava propenso a tentar movimentos inexplicáveis na defesa, que ameaçavam colocar seu time em apuros.

Em uma ocasião, ele deu a posse de bola à 40 metros de seu gol, o que levou a um chute de Kevin De Bruyne passar cerca de 30 centímetros da trave direita de Gianluigi Donnarumma. Foi uma das poucas tentativas concretas do City.

Talvez isso tenha acontecido porque ele foi pego em uma posição desconhecida contra adversários de elite, que costumam pressionar os jogadores para cometer erros como esse.

Alguns minutos antes, Neymar poderia ter feito a diferença no jogo, mas acabou levando uma escolha errada de jogada. Totalmente confiante e no auge de seus poderes, ele poderia ter tomado uma decisão melhor.

Neymar, porém, é apenas humano. Todos no PSG nesta temporada estão sob pressão para altos desempenhos após uma janela cheia de contratações, que só aumentou as expectativas em torno do clube.

Ele não está imune a isso e é compreensível que talvez esteja se esforçando demais para impressionar ao lado de superestrelas. Messi e Mbappé estão com folga nesta temporada, e talvez, a colaboração que eles mostraram seja o resultado disso.

Neymar, em vez disso, foi criticado por aparentemente estar fora do peso em suas férias, e então teve que lidar com uma briga de alto perfil envolvendo Mbappé. Na qual, o francês foi flagrado pelas câmeras reclamando que Neymar não tocava para ele.

O brasileiro, por sua vez, parece estar sentindo a maior pressão do trio, em parte decorrente da expectativa que sua parceria com Messi no Barcelona se encaixe imediatamente. Certamente não foi o caso, com o argentino que parece se encaixar melhor com Mbappé.

Por enquanto, a melhor assistência de Neymar nesta temporada é a de convencer Messi a se mudar para o Paris Saint-Germain. Mais uma vez, ele tem questionamentos que precisam ser respondidos.