O clube alemão Leipzig fixou um preço final e inegociável pelo seu astro marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, perante o crescente interesse do Real Madrid em contratar o jovem avançado durante o atual período de transferências de verão.

O médio argelino Ismaël Bennacer prepara-se para encerrar definitivamente a sua passagem pelo Milan, rumo à transferência para as fileiras do Al-Gharafa do Catar como jogador livre nas próximas horas.

O jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano, revelou que o internacional argelino de 28 anos vai rescindir o seu contrato com o clube rossonero de forma amigável antes de se juntar ao campeonato catariano, apontando que foi alcançado um acordo verbal entre todas as partes, faltando apenas o anúncio oficial.

Esta decisão surge após uma temporada difícil que Bennacer passou emprestado entre o Olympique de Marseille, de França, e o Dínamo de Zagreb, da Croácia, numa tentativa de recuperar o seu nível e encontrar uma oportunidade de jogar com regularidade longe de San Siro.

Fim de um percurso conturbado

Termina assim um percurso conturbado do jogador argelino com o Milan, onde não conseguiu impor-se nos planos da equipa técnica do clube italiano, o que o levou a procurar um novo desafio no campeonato catariano, que regista um interesse crescente em atrair jogadores com experiência europeia.