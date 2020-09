Não é só Cano: meio-campo do Vasco mostra força neste início de Brasileirão

Fellipe Bastos, Martín Benítez e sobretudo Andrey ajudam a explicar o bom início de campanha do time treinado por Ramón Menezes

Germán Cano já está nas graças da torcida vascaína, cortesia de 13 gols marcados em 20 partidas considerando todas as competições oficiais disputadas em 2020. Mas se o argentino impressiona por não precisar de tantos toques na bola para estufar as redes, os outros destaques cruzmaltinos fazem o contrário: ditam o ritmo da equipe treinada por Ramón Menezes e mostram sincronia e poder decisivo neste início de Campeonato Brasileiro. Estamos falando dos três principais meio-campistas do time: Andrey, Fellipe Bastos e Martín Benítez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No empate por 2 a 2 contra o Santos, em duelo realizado na Vila Belmiro pela sétima rodada deste Brasileirão, a trinca de meio-campistas foi decisiva para arrancar um ponto importante – e que manteve o Gigante da Colina no pelotão de cima na tabela de classificação. Cano foi destaque mais uma vez, ao ter convertido pênalti para igualar a contagem, mas o papel de Benítez, Fellipe Bastos e Andrey não pode passar batido.

Mais times

Fellipe Bastos comemora gol marcado sobre o santos (Foto: Rafael Ribeiro/ )



Autor do primeiro gol vascaíno, Fellipe Bastos faz o Brasileirão mais goleador de sua vida – dividindo a artilharia do time com os mesmos quatro tentos de Cano. O antes criticado camisa 8 vem mostrando seu valor nas bolas paradas e finalizações de média distância, o que não chega a ser novidade, mas também tem impressionado pela postura defensiva: diante do , foi quem mais efetuou desarmes (4) e vem melhorando no chamado “perde-pressiona”.

Martín Benítez, destaque nas fases ofensiva e defensiva (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Já o argentino Martín Benítez não viu ninguém recuperar mais vezes a posse de bola no gramado da Vila Belmiro (7 vezes, de acordo com a Opta Sports). Apesar de vestir a camisa 10 e de ser, por característica, um dos jogadores mais criativos do time, também vai aparecendo como destaque na fase defensiva do jogo: neste Brasileirão, é o líder vascaíno de interceptações (10) e desarmes (13) na boa campanha que o Cruzmaltino vem fazendo.

Talvez o mais importante dentre estes jogadores citados seja Andrey. Foi justamente quando não pôde contar com o volante, que fica à frente da primeira linha defensiva no 4-1-4-1 que vem sendo utilizado por Ramón Menezes, que o perdeu o seu único jogo até aqui neste Campeonato Brasileiro – no clássico contra o . Diante do Santos, Andrey ditou o ritmo da transição no time com a bola no pé e também na hora de caçar os adversários e tapar espaços.

No único jogo sem Andrey até aqui, o vasco sofreu sua única derrota em sete rodadas (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O jovem de 22 anos ainda não marcou gols neste Brasileirão, mas é o líder de assistências do Vasco – foram duas assistências para gols de Germán Cano, contra o Ceará e .

Fellipe Bastos, Andrey e Benítez são os que mais trocam passes no terço final; Benítez e Bastos os que mais fazem a bola chegar até lá. Mas quem oxigena o time mesmo tem sido Andrey, especialmente pela forma como o Vasco vem atuando e, em última análise, pela importância de se fazer transições bem feitas no futebol atual.

Mais artigos abaixo

O problema, contudo, está no excesso de faltas cometidas. Dentre os meio-campistas do Brasileirão, Andrey e Fellipe Bastos são os mais faltosos (18 infrações de cada um). Evidentemente isso também se traduz em chances de receber mais cartões e, por consequência, desfalcar o time ao longo desta campanha.

Ainda assim, o torcedor vascaíno não vê em campo apenas um Germán Cano como destaque: Benítez, Bastos e Andrey ajudam a mostrar a força do Vasco nestas primeiras sete rodadas e têm demonstrado ótimo entrosamento juntos. A esperança cruzmaltina é que eles mantenham esta regularidade.