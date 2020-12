Martín Benítez pode deixar o Vasco ainda em 2020: entenda a situação

O meia tende a ir embora no final deste ano, mesmo com os esforços do Cruz-Maltino

Eliminado da Copa Sul-Americana e na zona do rebaixamento no Brasileirão, o deve sofrer outro baque antes do final da temporada: Martín Benítez, inquestionavelmente o principal jogador do meio de campo do atual elenco, deve ir embora no final deste mês de dezembro.

O argentino, querido pela torcida e que fazia uma parceria produtiva com Germán Cano, não deve ficar para 2021: ainda que tanto o clube quanto o jogador tenham tentado bastante a permanência, o empréstimo do meio-campista se encerra em 2020 e o Independiente não aceita uma prorrogação.

Segundo o O Globo, a única chance de Benítez ficar seria se o Vasco o comprasse em definitivo, mas dentro de São Januário, já existe um pessimismo quanto à possibilidade de negócio. Assim, dezembro deve ser o último mês da passagem do argentino pelo Rio de Janeiro.

A pedida do Independiente era de cerca de R$ 20 milhões, valor alto para uma equipe que vive em uma interminável crise financeira. O Cruz-Maltino até havia acertado os valores, mas não conseguiu garantir que os pagaria a tempo. Assim, o prazo do clube pela preferência da compra do jogador está se esgotando: outros três times brasileiros estão interessados, além do futebol árabe.

Caso o Vasco perca o prazo para a preferência da compra, que se encerra no dia 31 de dezembro - mesmo dia do término do contrato do empréstimo -, a diretoria do clube não acredita que conseguirá disputar no mercado com os outros interessados.

Benitez marca, corre, arma, faz gol, da assistência, é jogador, goleiro, gandula, tudo que um vascaíno imaginar. Esse homem não pode nos deixar. O Vasco precisa muito dele para o resto da temporada. — Maycon Rodrigues ᶜʳᵛᵍ (@Rodrigues__98__) December 4, 2020

Desta forma, Benítez deve fazer, no máximo, mais quatro jogos pelo : diante do , neste final de semana, contra o , o e o -PR, todos pelo Brasileirão. Praticamente uma turnê de despedida para um atleta fundamental no 2020 do clube, ainda mais considerando a situação complicada do time comandado por Ricardo Sá Pinto na tabela.

Sem Benítez, sem dinheiro e na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino terá que remar contra a maré para escapar da segunda divisão. Uma tarefa árdua para uma equipe que vê, cada vez mais, suas melhores armas escorrerem pelos dedos.