Benfica x Olympique de Marselha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jorge Jesus contra Jorge Sampaoli em amistoso de pré-temporada, com possibilidade de Gerson atuar; saiba onde e como acompanhar ao vivo

Amistoso de clubes europeus com um tempero brasileiro. Benfica, de Jorge Jesus (ex-Flamengo), e Olympique de Marselha, de Gerson, Luan Peres e Jorge Sampaoli (ex-Atlético-MG e Santos), se enfrentam neste domingo às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Olympique de Marselha DATA Domingo, 23 de julho de 2021 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gerson pode se reencontrar com Jorge Jesus / Foto: Reprodução/Twitter

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (25), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Benfica começa a temporada sem o grande investimento que marcou a primeira campanha sob o comando de Jorge Jesus. Será o oitavo amistoso do time português antes da campanha de 2021/22. Antes, a equipe de Jorge Jesus havia perdido para o time B do clube, vencido Lille-FRA, Covilhã, Farense, Casa Pia e Almería e empatado com o Belenenses.

Já o time do Olympique de Marselha conta com um elenco um pouco mais brasileiro para a temporada que se aproxima. Gerson e Luan Peres já fizeram suas estreias em amistosos. A equipe ainda pode perder Dario Benedetto para o São Paulo, que ainda negocia com o atacante.

Provável escalação do Benfica: Odyesseas; Gilberto, L. Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Pizzi; Rafa, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Mandanda, González, Balerdi, Amavi; Under, Kamara, Gerson, Payet, Gueye; Luis Henrique e Benedetto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 0 x 0 Belenenses Amistoso 13 de julho de 2021 Benfica 1 x 0 Lille Amistoso 22 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spartak Moscou x Benfica Pré-Liga dos Campeões 4 de agosto de 2021 16h30 (de Brasília) Benfica x Arouca Campeonato Português 14 de agosto de 2021 A definir

OLYMPIQUE DE MARSELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique de Marselha 3 x 1 Servette Amistoso 15 de julho de 2021 Braga 1 x 1 Olympique de Marselha Amistoso 21 de julho de 2021

Próximas partidas