São Paulo negocia Benedetto com Olympique de Marseille sem pagar por empréstimo

Tricolor não avançaria em operação se clube francês exigir compensação financeira. Conversa é também por salários divididos

O São Paulo avançou na negociação com o Olympique de Marseille por Benedetto. Entre as condições em conversa está a de não haver pagamento ao clube francês pelo empréstimo de um ano com opção de compra do argentino. Se houver exigência dos franceses por uma compensação financeira, o Tricolor não avançaria, pois não acha que poderia arcar com esse custo.

Nas conversas o São Paulo também tenta costurar uma divisão dos salários de Benedetto com o Olympique de Marseille (não necessariamente igualmente entre as partes). O clube francês quer livrar espaço na sua folha salarial, e o atleta de 31 anos tem vencimentos altos para um reserva que não é considerado prioridade no planejamento do técnico Jorge Sampaoli para esta nova temporada.

Além disso, o São Paulo também tenta convencer o atacante a se transferir para o Brasil. O técnico Hernán Crespo falou diretamente com Benedetto em momentos anteriores, e o jogador tem desejo de atuar ao lado do compatriota argentino.

- negociação caminha para empréstimo de um ano com opção de compra;

- conversa é para não ter compensação financeira ao OM pelo empréstimo, condição fundamental;

Por todo esse contexto, no Morumbi a operação é considerada complexa e não fechada justamente por esses caminhos a serem percorridos, mas avançou muito em relação ao pessimismo anterior pelos altos valores envolvidos.

A intenção do São Paulo na negociação com o Olympique de Marseille é fechar a contratação de Benedetto para tê-lo à disposição nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras. Para essa fase são permitidas três trocas na lista.

- intenção é acertar contratação do argentino e tê-lo à disposição contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores;

Diferentemente de Rigoni, nome indicado principalmente por Crespo, Benedetto já estava no radar do São Paulo há algum tempo e tem aprovação do técnico, que gosta muito do seu nome. As conversas ocorriam de forma paralela à negociação com o Deportivo Maldonado por Calleri. A negociação pelo outro atacante argentinou esfriou após duas recusas de ofertas e valores pedidos fora da realidade do Tricolor.