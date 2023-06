Benfica prioriza Europa e afasta Lucas Veríssimo do Corinthians

Zagueiro de 27 anos estava na mira do clube paulista no mercado da bola, mas a preferência é pela manutenção na Europa

O Benfica definiu condições para a liberação de Lucas Veríssimo no mercado da bola. O jogador é alvo do Corinthians, mas o clube lusitano dá prioridade à saída para o futebol europeu, seja em uma negociação em definitivo ou por empréstimo, como soube a GOAL.

Os portugueses têm reunião agendada com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, com o intuito de buscar uma proposta europeia. A liberação para o futebol brasileiro é tratada como segundo plano pela cúpula benfiquista. O desejo é recuperar o máximo possível do investimento de € 6,5 milhões feito na contratação do defensor, em janeiro de 2021.

No Brasil, o Corinthians era o principal interessado. Com aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, a diretoria fez contato com o estafe de Lucas Veríssimo e demonstrou interesse em contratá-lo por empréstimo. A principal pedida dos lusitanos foi uma compensação financeira pela saída do atleta, mesmo que por cessão.

Há uma reunião prevista entre a diretoria do Benfica e o empresário do zagueiro para discutir o futuro. O mais provável é que ele seja emprestado para algum clube europeu ou negociado em definitivo, desde que os portugueses recuperem um valor próximo do investimento feito em 2021. Veríssimo tem contrato no Estádio da Luz até 30 de junho de 2026. O técnico Pepa também pediu a contratação do atleta à diretoria do Cruzeiro, mas ainda não houve conversa.

Recuperado de uma grave lesão no joelho, Lucas Veríssimo voltou aos gramados no fim do ano passado. O defensor fez oito partidas na atual temporada europeia, somando 239 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências no período.