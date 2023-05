Benfica pede compensação financeira por empréstimo de Lucas Veríssimo ao Corinthians

Clube lusitano se reuniu com o estafe do zagueiro de 27 anos e pediu uma quantia pela liberação do atleta

O Benfica pediu uma compensação financeira ao Corinthians pela liberação de Lucas Veríssimo no mercado da bola, como soube a GOAL. Os paulistas tentam a contratação do zagueiro por empréstimo na próxima janela de transferências.

Nas reuniões mais recentes do agente do jogador, Paulo Pitombeira, com a diretoria do clube lusitano, ficou definido que ele pode ser emprestado a uma equipe do futebol brasileiro, desde que haja pagamento de uma quantia aos portugueses.

O montante para o negócio ainda não está definido. Agora, o Timão prepara uma proposta para contar com o atleta pelo menos até dezembro de 2023. Há a possibilidade de o acordo ser por 12 meses, se encerrando no fim da próxima temporada europeia.

O técnico Vanderlei Luxemburgo avaliza a contratação do defensor de 27 anos e crê que ele tem condições de melhorar o setor. O principal entrave nas negociações é a questão financeira, já que o Timão teria que pagar pelo empréstimo. Além disso, uma possível proposta de um clube da Europa também pode atrapalhar o time alvinegro.

O Corinthians não é o único a querer Lucas Veríssimo no mercado da bola. Cruzeiro e Palmeiras também já demonstraram interesse no atleta, mas não abriram conversas recentemente. O defensor tem contrato no Estádio da Luz até 30 de junho de 2026 e foi contratado por € 6,5 milhões em janeiro de 2021.

A informação sobre o desejo do Timão em contratar o defensor foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pela GOAL com ao menos duas fontes distintas.