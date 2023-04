Benfica x Porto ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Clássico português será disputado nesta sexta-feira (7), no Estádio da Luz; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Porto se enfrentam no início da tarde desta sexta-feira (7), às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 27ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Isolado na liderança do Português com 71 pontos, o Benfica busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o Rio Ave por 1 a 0 na última rodada. Depois de encarar o rival, as Águias terão pela frente a Inter de Milão, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Gonçalo Ramos, com 17 gols em 22 jogos do campeonato nesta temporada, liderará o ataque, enquanto João Mário buscará ampliar sua impressionante marca de 23 gols e 12 assistências em todas as competições.

Do outro lado, o Porto, na vice-liderança, com 61 pontos, 10 a menos que o rival, vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do torneio nacional.

Em 251 jogos disputados entre as equipes, o Porto registra 100 vitórias, contra 89 do Benfica, além de 62 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português, as Águias venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Aursnes; Mario, Silva, Neres; Ramos.

Porto: Ramos; Manafa, Cardoso, Marcano, Wendell; Pepe, Otavio, Uribe, Galeno; Martinez, Taremi.

Desfalques

Benfica

Gonçalo Guedes, lesionado, segue afastado, assim como Julian Draxler, submetido a uma cirurgia no tornozelo.

Porto

João Mário e Pepe são desfalques.

Quando é?