Benfica e Jorge Jesus dão adeus à segunda chance de título na temporada. O que resta agora?

A equipe perdeu por 2 a 1 para o Braga e está eliminada da Copa da Liga Portuguesa

É... a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica está abaixo das expectativas até agora. Após chegar a peso de ouro e ter praticamente todos os seus desejos atendidos pela diretoria, a equipe comandada pelo "Mister" não consegue render dentro de campo e é bem provável que o técnico termine sua primeira temporada de volta aos Encarnados sem levantar uma taça.

Dessa vez, foi pela que o time decepcionou. O deu 'sorte' nas semifinais e acabou sorteado para enfrentar o Braga, enquanto seus rivais e disputavam a outra vaga na decisão em um confronto direto. Com boa parte de seu elenco de fora pela Covid-19, porém, a equipe perdeu por 2 a 1 para o clube do norte do país e está fora da final.

Mais uma derrota em uma temporada já marcada por três eliminações. Além da partida desta quarta-feira (20), o time de Jorge Jesus perdeu a final da Supercopa Cândido de Oliveira para o arquirrival Porto, por 2 a 0, e foi eliminado pelo PAOK de Abel Ferreira na fase preliminar da Liga dos Campeões da Uefa.

Além disso, o Benfica está apenas na terceira colocação na , a quatro pontos do Sporting, líder da competição, e viu o Porto disparar e o ultrapassar nas últimas rodadas. Não é o que o clube esperava após fazer enorme investimento para trazer Jorge Jesus e outros nomes fortes no mercado da bola.

Assim, os Encarnados estão vivos apenas em três das seis competições marcadas em seu calendário - contando a , já que o time planejava alcançar a fase de grupos da Champions. Os portugueses pegarão o Arsenal na fase de 16 avos da competição europeia e ainda tem chance na Taça de , torneio em que estão nas quartas de final e enfrentarão o Belenenses SAD.

Benfica perdeu por 2x1 para o Braga e foi eliminado da Copa da .



Vencer uma das Copas ou conseguir reverter o restulado no Campeonato Português, então, serão as únicas chances do time de Jorge Jesus levantar uma taça na atual temporada. Em torneios, em tese, mais fáceis, como a e a Supercopa, a equipe já decepcionou.

E para piorar, antes do jogo contra o Braga, o Benfica perdeu mais dois jogadores que testaram positivo para Covid-19, em meio à crise do coronavírus no elenco do clube, com Otamendi e Nuno Tavares de fora por tempo indeterminado. Sinal de que o time pode sofrer nos últimos jogos, até mesmo na Primeira Liga: Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Grimaldo também estão de quarentena.