Benfica de Jorge Jesus tem 17 casos de Covid-19 e pede para não jogar por duas semanas

Clube de Lisboa quer adiar a final da Taça da Liga Portuguesa e clássico contra Sporting; nenhum nome entre os infectados foi divulgado

O encara um surto de coronavírus no seu elenco. Na manhã desta terça-feira, 19, o clube comunicou 17 casos positivos de Covid-19, sem divulgar a identidade dos infectados. Em seu site, os Encarnados se limitaram a dizer que os casos foram diagnosticados entre jogadores, comissão técnica e demais funcionários.

Segundo o jornal português A Bola, o atacante alemão Luca Waldschmidt é um dos infectados e o clube está de olho na situação de dois jogadores brasileiros: o lateral Gilberto e o ponta Cebolinha. Ambos abraçaram Evanilson, do , no clássico da última sexta-feira (15) e após o jogo o atacante dos Dragões testou positivo para o coronavírus.

O surto de coronavírus no clube acontece em um momento delicado na temporada. Nesta quarta-feira, 20, estava marcada a final da Portuguesa entre Benfica e Braga. No entanto, a partida não está confirmada. As Águias pediram a suspensão das atividades pelos próximos 14 dias e, consequentemente, o adiamento dos jogos neste período. Além da final, um clássico contra o , pela , também seria adiado.

A decisão do adiamento ou não das partidas do clube português cabe à Direção Geral de Saúde de , que deve se posicionar em breve.

Próximos jogos do Benfica:

Confira o comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores.

Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS [Direção Geral de Saúde de Portugal] a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias."