Palmeiras prepara esforço financeiro para fechar com português Abel Ferreira

Treinador do PAOK, da Grécia, é a bola da vez no Verdão depois das negativas de nomes sul-americanos

O avançou nas conversas para contratar o português Abel Ferreira. A Goal apurou que o clube paulista, depois das recentes negativas de alvos sul-americanos, resolveu nas últimas horas investir pesado no atual treinador do , da Grécia.

Para tirar agora Abel do futebol grego, o , que inicialmente considerou elevado o valor da negociação, sabe que vai ter que abrir os cofres para concretizar o acordo. O tempo de contrato está ainda em discussão.

Antes de definir o novo favorito para substituir o demitido Vanderlei Luxemburgo, os dirigentes alviverdes chegaram a analisar outros dois portugueses: Bruno Lage, ex- e atualmente desempregado, e Rui , do Al Nassr, da .

Aos 41 anos, Abel Ferreira começou a carreira como treinador na base do . Depois, ganhou destaque no time principal do Braga e, em seguida, rumou à Grécia, tendo, no início da atual temporada, eliminado o Benfica de Jorge Jesus na fase de qualificação à Liga dos Campeões.

Dentro de campo

Como jogador, Abel Ferreira atuou na posição de lateral-direito, entre 1997 e 2011, sempre em . Foi revelado pelo Penafiel e representou depois Vitória de Guimarães, Braga e Sporting.