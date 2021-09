Benfica x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela segunda rodada do grupo E da Champions League; veja acompanhar na internet

O Barcelona enfrenta o Benfica nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Barcelona DATA Quarta-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, Portugal HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca a primeira vitória na UCL 21/22 / Foto: Getty Images

A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, em Lisboa. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Bayern de Munique por 3 a 0 na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona entra em campo buscando os primeiros três pontos no grupo E.

Com a pressão sobre os ombros cada vez mais pesada, o técnico Ronald Koeman segue sem contar com Sergio Aguero, Ousmane Dembele e Martin Braithwaite, enquanto Jordi Alba é tratado como dúvida.

Por outro lado, Pedri pode estar apto para retornar depois de se recuperar de um problema na coxa, e Frankie de Jong substituirá Gavi ou Nico Gonzalez no meio-campo.

Já o Benfica, que empatou sem gols com o Dínamo de Kiev, aparece na vice-liderança do grupo E, com um ponto.

Adel Taarabt está disponível depois de cumprir suspensão rodada de estreia, assim como André Almeida, que voltou ao banco na última rodada do Campeonato Português depois de um período lesionado.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Pizzi, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Araujo, Dest; De Jong, Busquets, Pedri; Coutinho, De Jong, Depay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 3 x 1 Boavista Campeonato Português 20 de setembro de 2021 Vitória SC 1 x 3 Benfica Campeonato Português 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Portimonense Campeonato Português 3 de outubro de 2021 14h (de Brasília) Benfica x Bayern de Munique Champions League 20 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 0 Barcelona La Liga 23 de setembro de 2021 Barcelona 3 x 0 Levante La Liga 26 de setembro de 2021

Próximas partidas